Права людини більше визначають відносини США зі світом, - держсекретар Тіллерсон
"За деяких обставин, якщо обумовлювати наші безпекові зусилля прийняттям наших цінностей, ми, очевидно, не досягнемо наших безпекових цілей. Це справді створює перешкоди для нашої здатності просувати наші безпекові інтереси, наші економічні інтереси", - наголосив держсекретар США Рекс Тіллерсон, інформує Associated Press.
Водночас, Тіллерсон запевнив, що США у жодному разі не будуть відмовлятися від своїх основних цінностей.
"Це не означає, що ми залишаємо цінності на узбіччі. І це не означає, що ми не прагнемо до свободи, людської гідності і належного поводження з людьми у всьому світу", - відзначив Держсекретар США.
Тіллерсон додав, що США повинні та будуть вимагати від інших країн вживати "певних дій щодо поведінки із власним народом", якщо вони захочуть співпрацювати зі Сполученими Штатами. Водночас, США виступатимуть "на підтримку своїх цінностей, не використовуючи їх як важіль".
Нагадаємо, що міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch назвала обраного президента США Дональда Трампа головною загрозою для прав людини, підкресливши, що передвиборна кампанія мільярдера стала "яскравою ілюстрацією політики нетерпимості".
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