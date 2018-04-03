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Правозахисники обіцяють дати оцінку діям правоохоронців у сутичках під Верховною Радою

Юристи вивчать матеріали, щоб дати правову оцінку інциденту
У понеділок, 5 березня, правозахисники обіцяють оприлюднити власні висновки щодо того, чи виходили за межі своїх повноважень поліцейські, коли затримували мітингарів у наметовому містечку під Верховною Радою 3 березня.
Правозахисники обіцяють дати оцінку діям правоохоронців у сутичках під Верховною Радою Фото: slovoidilo.ua

Про це повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига, інформує "5 канал".

За його словами, юристи вивчать усі матеріали, щоб дати правову оцінку цьому інциденту.

"Там матеріали з відділків, там право на захист і так далі. Дії поліції з погляду ОБСЄ плюс щодо лікарні швидкої допомоги: всі, хто був із травмами, і купа іншого. Інформації багато, але вона не зведена, і нам потрібно це все звести", – прокоментував ситуацію Чаплига.

Нагадаємо, вранці 3 березня поліція розпочала ліквідацію наметового містечка під Верховною Радою, що було там з осені минулого року. У поліції заявили, що знайшли на території наметового містечка гранати, запали, коктейлі Молотова, димові міни.

Виникли сутички, за підсумками яких до поліції забрали 111 людей. 13 людей потрапили до лікарень. Постраждали також сім співробітників Національної поліції.

У подіях під Радою постраждали щонайменше троє українських журналістів. Журналіст Богдан Кутєпов оприлюднив відеофрагмент спроб, які чинили співробітники поліції, аби перешкодити йому зйомку подій під Верховною Радою.

Прокуратура зареєструвала кримінальне провадження щодо можливого перевищення службових повноважень поліцейськими під час ранкових подій біля Верховної ради України.

Водночас директор Департаменту комунікацій у МВС України Артем Шевченко заявив, що дії поліції щодо активістів під Радою не були надмірно жорсткі.

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04 03 2018 21:20
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