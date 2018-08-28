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Представництво України при СНД закрилося

Україна де-юре залишається державою учасником
Представництво України при статутних органах Співдружності Незалежних Держав було закрито в серпні.
Представництво України при СНД закрилося Фото: з відкритих джерел

Про це заявив журналістам у вівторок у Мінську голова Виконавчого комітету - виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв, повідомляє російський "Інтерфакс".

"Ми з жалем констатуємо, що в серпні місяці було закрито представництво України при статутних органах Співдружності", – сказав Лебедєв.

Разом з тим, голова виконкому зазначив, що "контакт з Україною залишається".

"Ми здійснюємо його в Мінську через посольство України в Республіці Білорусь. Там виділений спеціальний співробітник", – пояснив він.

"Я в цьому трагічного нічого не бачу, тому що у нас десять років тому така ситуація була", – заявив Лебедєв.

За його словами, тоді радник одного з посольств поєднував свою діяльність в дипмісії з представленням інтересів своєї країни при статутних органах СНД.

"Я все-таки сподіваюся, що Україна збереже свою присутність у Співдружності", - підкреслив Лебедєв.

При цьому він повідомив, що Україні буде направлено запрошення для участі в засіданні ради глав урядів СНД, яке пройде в Астані 2 листопада.

"Україна не вийшла зі складу Співдружності, вона де-юре залишається державою учасником, тому ми всі документи їй направляємо і запрошення", – заявив Лебедєв.

Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що підписав указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів Співдружності незалежних держав(СНД).

Також, в СНД заявляють, що Україні немає кого відкликати зі статутних органів.
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28 08 2018 12:37
ТЕГИ: СНД
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