Представництво України при СНД закрилося
Про це заявив журналістам у вівторок у Мінську голова Виконавчого комітету - виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв, повідомляє російський "Інтерфакс".
"Ми з жалем констатуємо, що в серпні місяці було закрито представництво України при статутних органах Співдружності", – сказав Лебедєв.
Разом з тим, голова виконкому зазначив, що "контакт з Україною залишається".
"Ми здійснюємо його в Мінську через посольство України в Республіці Білорусь. Там виділений спеціальний співробітник", – пояснив він.
"Я в цьому трагічного нічого не бачу, тому що у нас десять років тому така ситуація була", – заявив Лебедєв.
За його словами, тоді радник одного з посольств поєднував свою діяльність в дипмісії з представленням інтересів своєї країни при статутних органах СНД.
"Я все-таки сподіваюся, що Україна збереже свою присутність у Співдружності", - підкреслив Лебедєв.
При цьому він повідомив, що Україні буде направлено запрошення для участі в засіданні ради глав урядів СНД, яке пройде в Астані 2 листопада.
"Україна не вийшла зі складу Співдружності, вона де-юре залишається державою учасником, тому ми всі документи їй направляємо і запрошення", – заявив Лебедєв.
Нагадаємо, Петро Порошенко заявив, що підписав указ про відкликання всіх представників України з усіх статутних органів Співдружності незалежних держав(СНД).
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