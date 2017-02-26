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Прем'єр Британії доручила запровадити робочі візи для громадян країн Євросоюзу

Британський прем'єр ініціювала обмеження потоку трудових мігрантів
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей доручила уряду розробити план запровадження робочих віз для громадян країн Європейського союзу.
Прем Фото: ukrinform.com

Про це повідомляє The Sunday Times з посиланням на джерела, пише РБК-Україна.

За інформацією джерел, введення робочих віз спрямовано на обмеження потоку трудових мігрантів у Британію.

У той же час, ці заходи не будуть поширюватися на громадян країн ЄС, які вже працюють в країні.

"Найпростіший спосіб, щоб у нас були п'ятирічні візи. Ми раді вам, якщо у вас є професійні навички, які необхідні нам, однак ви не будете отримувати соціальних пільг, а потім залишите країну", – зазначив один з членів британського уряду.

За даними близького до Даунінг-стріт джерела, влада має намір створити незалежне відомство, яке проаналізує потреби ключових секторів економіки.

Публікація консультативного документа, який буде містити пропозиції з робочих віз, очікується влітку. Також очікується, що відповідний закон набере чинності до виходу Британії з ЄС.

Нагадаємо, після референдуму щодо Brexit міграція до Великої Британії відразу скоротилася на 49 тис. осіб, що частково пов'язано із тим, що понад 12 тисяч поляків та інших жителів Східної Європи виїхали з країни.

На початку лютого уряд Великої Британії опублікував офіційний план виходу країни зі складу Євросоюзу.

 

 

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