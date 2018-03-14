Прем’єр Словаччини готовий піти у відставку через вбивство журналіста

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що готовий піти у відставку через політичну кризу, яка виникла після вбивства журналіста Яна Куцяка та його нареченої.

Про це Фіцо оголосив на прес-конференції у Братиславі, повідомляє Aktuality.

"Сьогодні я відвідав президента Андрію Кіску і повідомив йому, що я готовий піти у відставку", - сказав Фіцо.

Однак він поставив три умови своєї відставки: посада прем'єр-міністра повинна залишитися за партією Smer, яку очолює Фіцо, президент обіцяє поважати коаліційну угоду та поважати результати виборів 2016 року.

На пресс-конференції також були присутні лідери ще двох коаліційних партій – Андрій Данко із Словацької національної партії (SNS) та Бела Бугар з партії Most-Hid. Вони підтримали заяву Фіцо.

Питання відставки глави уряду Словаччини остаточно має вирішится у четвер, 15 березня.

Раніше повідомлялося, що парламент Словаччини 19 березня проведе голосування про вотум недовіри уряду Роберта Фіцо.

Тіло 27-річного Яна Куціяка та його дівчини знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Британсько-канадський журналіст Том Ніколсон заявив, що до вбивства може бути причетний калабрійський мафіозний синдикат "Ндрангета".

1 березня словацька поліція арештувала кількох італійських бізнесменів, імена яких фігурують у розслідуванні вбитого журналіста Яна Куціяка. Журналіст стверджував, що бізнесмени співпрацюють з італійською мафією, яка займається торгівлею зброєю, людьми і наркотиками та має багатомільярдні обороти. Також, за словами журналіста, вони втягнуті у махінації з субсидіями ЄС і мають зв'язки із прем'єр-міністром країни Робертом Фіцо.

Європарламент 1 березня заявив про те, що хоче відправити у Словаччину групу, яка займеться розслідуванням інциденту та незаконного використання коштів ЄС в цій країні. У декількох містах Словаччини 2 березня пройшли масові акції у пам'ять про журналіста і його наречену. У столиці Братиславі на марш пам'яті вийшли, за даними організаторів, близько 25 тисяч осіб.

3 березня влада Словаччини відпустила всіх сімох затриманих у справі про вбивство місцевого журналіста Яна Куціяка.