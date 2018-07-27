Прем'єр-міністр Греції взяв на себе відповідальність за лісові пожежі

Глава уряду також закликав уникати нападок на тих, хто бореться з пожежами

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас взяв на себе політичну відповідальність за масштабні лісові пожежі, в яких загинули вже щонайменше 87 людей.

"Мертві не можуть говорити, але найменше, що ми можемо зробити в їх пам'ять, це виказати повагу до істини. Я хочу взяти на себе повну політичну відповідальність за трагедію перед кабінетом міністрів. ... Це само собою зрозуміло для прем'єр-міністра країни, і я закликаю вас (міністрів, – ред.) теж взяти її", – цитує Ципраса Ekathimerini.

Глава уряду також закликав уникати нападок на пожежників, співробітників берегової охорони і поліцейських, які борються з пожежами, заявивши, що вони врятували сотні життів.

Нагадаємо, міністр оборони Греції Панос Камменос заявив, що незаконне будівництво посилило наслідки пожеж і сприяло одній з найстрашніших катастроф в історії країни.