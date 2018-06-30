CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Афганістану Ашраф Гані оголосив про припинення перемир'я з угрупованням "Талібан".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Афганістану оголосив про припинення перемир'я з бойовиками"Талібану"
"Припинення вогню закінчилося"
Фото: Reuters
"Припинення вогню закінчилося, нашим силам безпеки і оборони дозволено проводити операції", - заявив він, повідомляє TOLOnews.
"Афганський уряд докладає всіх зусиль для досягнення миру", але він не має наміру передати територію країни талібам, наголосив Гані.
Нагадаємо, таліби вперше за 17 років оголосили тимчасове перемир'я з урядом Афганістану.
Додамо, що у травні в результаті нападу бойовиків "Талібану" на військові бази в західній афганській провінції Фарах загинули понад 30 поліцейських.
Також, бойовики "Талібану" вбили 30 військових після завершення перемир'я.
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30 06 2018 14:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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