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Президент виступив проти скасування третьої групи спрощеної системи оподаткування

Крім цього, Порошенко запропонував компромісний варіант запровадити податок на виведений капітал для суб’єктів малого та середнього підприємництва
Президент України Петро Порошенко заявив, що виступає проти скасування третьої групи спрощеної системи оподаткування.
Президент виступив проти скасування третьої групи спрощеної системи оподаткування Фото: president.gov.ua

Про це він заявив на зустрічі з представниками бізнесу, пише "Громадське".

Крім цього, Порошенко запропонував компромісний варіант запровадити податок на виведений капітал для суб’єктів малого та середнього підприємництва.

Нагадаємо, у Верховній раді депутати від БПП зареєстрували законопроект щодо скасування третьої групи спрощеної системи оподаткування. 

Так, у статті 291 закону пропонують виключити загальні положення про фізичних осіб-підприємців третьої групи, а до другої групи вносяться зміни. На думку авторів законопроекту, другу групу ФОП можуть використовувати підприємства, які уникають сплати податків. Саме тому для підприємців другої групи пропонують обмежити види діяльності.

Водночас тим підприємцям, які на сьогодні обрали 3 групу ФОП, пропонують перейти на 2 групу, якщо вони відповідають вимогам.

У березні минулого року Верховна Рада України знизила ставку податку на доходи фізосіб за дивідендами вдвічі – з діючої загальної ставки ПДФО у 18% до 9%.

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12 03 2018 19:47
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