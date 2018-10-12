Макрон запровадив надзвичайний економічний стан і пообіцяв підняти зарплати на 100 €
"Я розумію обурення сімей, які працюють весь день і їм не вистачає на життя або пенсіонерів, які все життя вкладали в пенсійні накопичення і сьогодні перебувають у скрутному становищі. Це проблеми 40-річної давності, які обростали як снігова куля, це хвороба нашого демократичного суспільства, яке все більше розшаровується. І тепер ми зіткнулися з цим. Ми не дали відповідь на це обурення, цей гнів я приймаю на себе і беру частину відповідальності за це", - заявив Макрон 10 грудня під час звернення до нації.
Макрон пообіцяв скасувати заплановане збільшення податків для малозабезпечених пенсіонерів і закликав до обговорення проблем, які турбують протестувальників, на дебатах за участю всієї країни.
Нагадаємо, що 8 грудня у Парижі під час протестів "жовтих жилетів" двоє учасників акції розгорнули прапор бойовиків "ДНР". Фото оприлюднив один із співзасновників проросійського аналітичного центру Katehon Александр Латса. Згодом Служба безпеки України відреагувала на поширену в мережі фотографію двох чоловіків з прапором самопроголошеної республіки "ДНР" та оприлюднила інформацію щодо них.
Масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, по всій Франції за 8 жовтня заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.
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