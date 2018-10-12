Макрон запровадив надзвичайний економічний стан і пообіцяв підняти зарплати на 100 €

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв збільшити мінімальні заробітні плати та податкові пільги.

"Я розумію обурення сімей, які працюють весь день і їм не вистачає на життя або пенсіонерів, які все життя вкладали в пенсійні накопичення і сьогодні перебувають у скрутному становищі. Це проблеми 40-річної давності, які обростали як снігова куля, це хвороба нашого демократичного суспільства, яке все більше розшаровується. І тепер ми зіткнулися з цим. Ми не дали відповідь на це обурення, цей гнів я приймаю на себе і беру частину відповідальності за це", - заявив Макрон 10 грудня під час звернення до нації.

Макрон пообіцяв скасувати заплановане збільшення податків для малозабезпечених пенсіонерів і закликав до обговорення проблем, які турбують протестувальників, на дебатах за участю всієї країни.

Нагадаємо, що 8 грудня у Парижі під час протестів "жовтих жилетів" двоє учасників акції розгорнули прапор бойовиків "ДНР". Фото оприлюднив один із співзасновників проросійського аналітичного центру Katehon Александр Латса. Згодом Служба безпеки України відреагувала на поширену в мережі фотографію двох чоловіків з прапором самопроголошеної республіки "ДНР" та оприлюднила інформацію щодо них.