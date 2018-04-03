Прикрути: Нафтогаз просить українців продовжувати економити

НАК "Нафтогаз України" звернулася до українців з проханням продовжити акцію "прикрути" до 6 березня.

"Ще раз дякуємо за участь у #прикрути (не зупиняйтесь до 6 березня, будь ласка!) та за те, що спостерігали з нами, як Газпром руйнує свій імідж надійного контрагента в Західній Європі. Не визнати рішення європейського арбітражу і заявити про намір "негайно" розірвати через це контракти, це, як казали у рекламі MasterCard, – безцінно", – повідомили у прес-службі Нафтогазу.

Нагадаємо, російський "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" з 1 березня і повернув отриману передоплату. За 15 хвилин до початку поставки газу "Газпром" повідомив, що передумав, знизив на 20% тиск у газопроводах на своєму боці системи і звів до мінімуму продаж газу іншим клієнтам.

НАК "Нафтогаз Україна" закликала українців економити газ – зменшити температуру у приміщеннях. Міністерство енергетики та вугільної промисловості ввело тимчасове обмеження споживання газу через дисбаланс в 15-20 млн кубів на добу.

Згодом глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія збирається "негайно почати" у Стокгольмському арбітражі процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на поставку і транзит газу.

У відповідь Президент України Петро Порошенко запевнив, що контракт не буде розірвано. За слвоами Президента, контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" не можна розірвати в односторонньому порядку.

У суботу, 3 березня, Кризовий комітет при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості прийняв рішення про зняття обмеження по газопостачанню закладів освіти України. МОН дозволило з понеділка всім закладам освіти відновити роботу.

Президент України Петро Порошенко заявив, що ситуація з поставками природного газу стабілізувалася.