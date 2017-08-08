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Призов до Нацгвардії оголосили для охорони судів та підсудних

Додатковий відбір складатиме близько 1000 кандидатів
Додатковий призов до Нацгвардії проходить для охорони судів та підсудних.
Призов до Нацгвардії оголосили для охорони судів та підсудних Фото: i-vin.info

"Набір строковиків проходитиме суто в підрозділи, які виконують завдання з конвоювання, екстрадиції й охорони підсудних. До виконання завдань у зоні проведення АТО строковики не залучатимуться", - зазначили у Нацгвардії.

Там уточнили, що додатковий відбір складатиме близько 1000 кандидатів.

Указом визначено призвати у серпні 2017 року на строкову військову службу до Національної гвардії України придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Як вдомо, в Україні стартував позачерговий призов на службу в Національній гвардії України.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав указ про проведення у серпні 2017 року призову громадян України на строкову військову службу до Національної гвардії України.

 
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08 08 2017 14:35
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