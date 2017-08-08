Призов до Нацгвардії оголосили для охорони судів та підсудних

Додатковий призов до Нацгвардії проходить для охорони судів та підсудних.

"Набір строковиків проходитиме суто в підрозділи, які виконують завдання з конвоювання, екстрадиції й охорони підсудних. До виконання завдань у зоні проведення АТО строковики не залучатимуться", - зазначили у Нацгвардії.

Там уточнили, що додатковий відбір складатиме близько 1000 кандидатів.

Указом визначено призвати у серпні 2017 року на строкову військову службу до Національної гвардії України придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Як вдомо, в Україні стартував позачерговий призов на службу в Національній гвардії України.