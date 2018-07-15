Pussy Riot вибігли на поле під час фіналу ЧС з футболу, – ФОТО
Як повідомляє гурт, вони зробили це в межах акції "Міліціонер вступає у гру". Таким чином Pussy Riot вимагали:
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звільнити всіх політичних в'язнів;
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не садити за лайки;
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припинити незаконні арешти на мітингах;
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допустити політичну конкуренцію у Росії;
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не фабрикувати кримінальні справи;
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не тримати людей просто так в СІЗО.
Матч довелося призупинити на хвилину, поки учасників Pussy Riot не вивели з поля.
Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на правоохоронців, трьох дівчат і хлопця, які вибігли на футбольне поле під час фінального матчу Чемпіонату світу в московських "Лужниках", доставили в поліцію.
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Нагадаємо, збірна Франції обіграла Хорватію з рахунком 4:2 та стала чемпіоном світу з футболу.
Захисник збірної Хорватії Домагой Віда розповів, чому вирішив записати відео зі словами "Слава Україні!".
Президент ФІФА Джанні Інфантіно, який з моменту початку ЧС-2018 перебуває в Росії і відвідує всі основні матчі, назвав його "найкращим в історії". Він вважає, що чемпіонат допоміг змінити погляд людей на Росію.
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