Pussy Riot вибігли на поле під час фіналу ЧС з футболу, – ФОТО

Їх доставили в поліцію

Четверо учасників гурту Pussy Riot вибігли на поле під час фінального матчу Чемпіонату світу з футболу.

Як повідомляє гурт, вони зробили це в межах акції "Міліціонер вступає у гру". Таким чином Pussy Riot вимагали:

звільнити всіх політичних в'язнів;

не садити за лайки;

припинити незаконні арешти на мітингах;

допустити політичну конкуренцію у Росії;

не фабрикувати кримінальні справи;

не тримати людей просто так в СІЗО.

Матч довелося призупинити на хвилину, поки учасників Pussy Riot не вивели з поля.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на правоохоронців, трьох дівчат і хлопця, які вибігли на футбольне поле під час фінального матчу Чемпіонату світу в московських "Лужниках", доставили в поліцію.



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com

Нагадаємо, збірна Франції обіграла Хорватію з рахунком 4:2 та стала чемпіоном світу з футболу.

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