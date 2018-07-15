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Pussy Riot вибігли на поле під час фіналу ЧС з футболу, – ФОТО

Їх доставили в поліцію
Четверо учасників гурту Pussy Riot вибігли на поле під час фінального матчу Чемпіонату світу з футболу.
Pussy Riot вибігли на поле під час фіналу ЧС з футболу, – ФОТО Фото: reuters.com

Як повідомляє гурт, вони зробили це в межах акції "Міліціонер вступає у гру". Таким чином Pussy Riot вимагали:

  • звільнити всіх політичних в'язнів;

  • не садити за лайки;

  • припинити незаконні арешти на мітингах;

  • допустити політичну конкуренцію у Росії;

  • не фабрикувати кримінальні справи;

  • не тримати людей просто так в СІЗО.

Матч довелося призупинити на хвилину, поки учасників Pussy Riot не вивели з поля.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на правоохоронців, трьох дівчат і хлопця, які вибігли на футбольне поле під час фінального матчу Чемпіонату світу в московських "Лужниках", доставили в поліцію.


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com

Нагадаємо, збірна Франції обіграла Хорватію з рахунком 4:2 та стала чемпіоном світу з футболу.

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда розповів, чому вирішив записати відео зі словами "Слава Україні!".

Президент ФІФА Джанні Інфантіно, який з моменту початку ЧС-2018 перебуває в Росії і відвідує всі основні матчі, назвав його "найкращим в історії". Він вважає, що чемпіонат допоміг змінити погляд людей на Росію.

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15 07 2018 21:25
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