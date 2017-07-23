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Путін призначив суддів в анексованому Криму

У Верховному суді Криму проходять суди щодо українських і кримськотатарських активістів
Президент РФ Володимир Путін призначив суддів у кількох судах анексованого Росією Криму.
Путін призначив суддів в анексованому Криму Фото: krymr.org

Як повідомляє "Крим. Реалії", суддею Верховного суду Криму призначено Кагітіну Ірину, суддею Радянського районного суду – Ксьондз Ірину, суддею Керченського міського суду – Данилову Ольгу, суддею Феодосійського міського суду – Чібіжекову Наталію.

Після анексії півострова у Верховному суді Криму проходять суди щодо українських і кримськотатарських активістів.

Нагадаємо, адвокат Микола Полозов оскаржив в окупаційному суді Криму визнання Меджлісу кримських татар екстремістською організацією.

Сербський режисер і музикант Емір Кустуріца у неділю, 23 липня, прилетів до анексованого Криму.

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23 07 2017 23:20
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