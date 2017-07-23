CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент РФ Володимир Путін призначив суддів у кількох судах анексованого Росією Криму.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін призначив суддів в анексованому Криму
У Верховному суді Криму проходять суди щодо українських і кримськотатарських активістів
Фото: krymr.org
Як повідомляє "Крим. Реалії", суддею Верховного суду Криму призначено Кагітіну Ірину, суддею Радянського районного суду – Ксьондз Ірину, суддею Керченського міського суду – Данилову Ольгу, суддею Феодосійського міського суду – Чібіжекову Наталію.
Після анексії півострова у Верховному суді Криму проходять суди щодо українських і кримськотатарських активістів.
Нагадаємо, адвокат Микола Полозов оскаржив в окупаційному суді Криму визнання Меджлісу кримських татар екстремістською організацією.
Сербський режисер і музикант Емір Кустуріца у неділю, 23 липня, прилетів до анексованого Криму.
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23 07 2017 23:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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