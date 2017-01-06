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Питання введення візового режиму з Росією перезріло, - Турчинов

"Україна стала на шляху Росії – напевно, це наша історична місія", - сказав секретар РНБО
Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олександр Турчинов виступає за якнайшвидше введення візового режиму з Російською Федерацією.
Питання введення візового режиму з Росією перезріло, - Турчинов Олександр Турчинов. Фото: УНІАН

Про це Турчинов заявив перед 6-м Національним молитовним сніданком у четвер у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що це питання не просто назріло, а перезріло. Його необхідно реалізувати якомога швидше – тим краще для країни", – заявив Турчинов.

"У нас буде відкритий в'їзд в Європу, і на сході необхідно вибудовувати кордон, що захистить цивілізацію від агресії Російської Федерації, від проникнення гібридних провокаційних технологій РФ на Захід і саме Україна стала на шляху Росії – напевно, це наша історична місія", – пояснив він.

Турчинов зазначив, що якщо рішення про введення візового режиму з РФ буде прийнято Верховною Радою, заходи із його реалізації має розробити Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, що агентство РБК-Україна стверджувао, що у Верховній Раді провели звірку голосів, щоб оцінити перспективу введення візового режиму з Росією.

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