Питання введення візового режиму з Росією перезріло, - Турчинов
Про це Турчинов заявив перед 6-м Національним молитовним сніданком у четвер у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Я вважаю, що це питання не просто назріло, а перезріло. Його необхідно реалізувати якомога швидше – тим краще для країни", – заявив Турчинов.
"У нас буде відкритий в'їзд в Європу, і на сході необхідно вибудовувати кордон, що захистить цивілізацію від агресії Російської Федерації, від проникнення гібридних провокаційних технологій РФ на Захід і саме Україна стала на шляху Росії – напевно, це наша історична місія", – пояснив він.
Турчинов зазначив, що якщо рішення про введення візового режиму з РФ буде прийнято Верховною Радою, заходи із його реалізації має розробити Кабінет Міністрів.
Нагадаємо, що агентство РБК-Україна стверджувао, що у Верховній Раді провели звірку голосів, щоб оцінити перспективу введення візового режиму з Росією.
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