Рада міжнародних експертів сумнівається у доброчесності майже половини кандидатів
Відповідно, Рада ініціювала щодо цих кандидатів спеціальне засідання спільно з із Вищою кваліфікаційною комісією суддів.
Йдеться про таких суддів:
Піковський В’ячеслав Юрійович, Суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси;
Смазнова Ірина Сергіївна, доцент кафедри філософії Національного університету "Одеська юридична академія".
Загалом представники Громадської ради міжнародних експертів сумніваються у доброчесності вже 49 зі 113 кандидатів на посади суддів Антикорупційного суду.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя визначила, скільки судів буде в антикорупційному суді.
Додамо, Міжнародний валютний фонд схвалив прийняті Верховною Радою поправки до закону по створенню Антикорупційного суду.
Раніше, Громадська рада міжнародних експертів на засіданні щодо оцінювання доброчесності кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду ініціювала додаткову перевірку 42 учасників конкурсу.
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