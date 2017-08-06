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Рада проголосила метою вступ до НАТО

"За" проголосували 276 народних депутатів
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №6470 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зовнішньополітичного курсу України.
Рада проголосила метою вступ до НАТО Фото: mfa.gov.ua

Таке рішення підтримали 276 народних депутатів, тінформує "112 Україна".

"Пріоритетами національних інтересів України є: інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України", - передбачає даний законопроект.

Раніше було прописано лише інтеграцію України в європейський політичний, економічний, правовий простір.

Заначимо, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко сподівається, що Україна стане наступним, 30-м членом НАТО.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав Указ Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2017 рік.

 

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08 06 2017 10:40
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