Рада проголосила метою вступ до НАТО

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №6470 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зовнішньополітичного курсу України.

Таке рішення підтримали 276 народних депутатів, тінформує "112 Україна".

"Пріоритетами національних інтересів України є: інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України", - передбачає даний законопроект.

Раніше було прописано лише інтеграцію України в європейський політичний, економічний, правовий простір.

Заначимо, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко сподівається, що Україна стане наступним, 30-м членом НАТО.