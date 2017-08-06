Рада проголосила метою вступ до НАТО
Таке рішення підтримали 276 народних депутатів, тінформує "112 Україна".
"Пріоритетами національних інтересів України є: інтеграція України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі та в євроатлантичний безпековий простір з метою набуття членства в Організації Північноатлантичного договору; розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України", - передбачає даний законопроект.
Раніше було прописано лише інтеграцію України в європейський політичний, економічний, правовий простір.
Заначимо, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко сподівається, що Україна стане наступним, 30-м членом НАТО.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко підписав Указ Про затвердження Річної національної програми під егідою Комісії Україна - НАТО на 2017 рік.
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