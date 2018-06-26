Раднику спікера Держдуми заборонили в'їзд до України
"Мене не пустили на Україну. Сказали, що я несу загрозу безпеці України і оголосили про те, що мені заборонено в'їзд туди на п'ять років. Конкретну причину не пояснюють", - заявив Примаков, повідомляє російський "Інтерфакс".
Він прилетів до Києва для участі в конференції ОБСЄ, де хотів виступити з пропозиціями щодо роботи журналістів. Журналіст зв'язувався зі штаб-квартирою ОБСЄ у Відні, і там підтвердили, що його внесли до списку учасників і чекають на цьому заході.
У Державній прикордонній службі пообіцяли, що прокоментують цю інформацію пізніше, повідомляє "Українська правда".
Примаков - онук нині покійного колишнього прем'єр-міністра РФ Євгена Примакова і автор програми "Міжнародний огляд" на телеканалі "Росія 24".
26 червня в Києві стартувала експертна конференція ОБСЄ з питань свободи преси та ЗМІ в Україні.
Нагадаємо, з початку 2018 року майже 650 громадянам Російської Федерації заборонено в'їзд до України.
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