Раднику спікера Держдуми заборонили в'їзд до України

За його словами, він прилетів до Києва для участі в конференції ОБСЄ

Раднику голови Держдуми РФ, журналісту і ведучому телеканалу "Росія 24" Євгену Примакову заборонили в'їзд до України на 5 років.

"Мене не пустили на Україну. Сказали, що я несу загрозу безпеці України і оголосили про те, що мені заборонено в'їзд туди на п'ять років. Конкретну причину не пояснюють", - заявив Примаков, повідомляє російський "Інтерфакс".

Він прилетів до Києва для участі в конференції ОБСЄ, де хотів виступити з пропозиціями щодо роботи журналістів. Журналіст зв'язувався зі штаб-квартирою ОБСЄ у Відні, і там підтвердили, що його внесли до списку учасників і чекають на цьому заході.

У Державній прикордонній службі пообіцяли, що прокоментують цю інформацію пізніше, повідомляє "Українська правда".

Примаков - онук нині покійного колишнього прем'єр-міністра РФ Євгена Примакова і автор програми "Міжнародний огляд" на телеканалі "Росія 24".

26 червня в Києві стартувала експертна конференція ОБСЄ з питань свободи преси та ЗМІ в Україні.

Нагадаємо, з початку 2018 року майже 650 громадянам Російської Федерації заборонено в'їзд до України.