Референдум в Каталонії: силовики закрили 183 дільниці для голосування

В уряді Іспанії звинуватили поліцію Каталонії у надмірній пасивності у день референдуму

Поліція Каталонії Mossos у неділю закрила 183 виборчі дільниці для голосування на референдумі про незалежність.

"Станом на 13.00 неділі Mossos d'Esquadra закрила 183 дільниці по всій каталонії", - йдеться у повідомленні El Pais.

У відомстві стверджують, що виконують наказ суду і діють відповідно до ситуації з метою гарантувати безпеку.

В той же час в уряді Іспанії звинуватили поліцію Каталонії у надмірній пасивності у день референдуму, що змусило поліцію і цивільну гвардію застосувати силу.

Прокуратура перевірить законність дій Mossos, яка є відносно автономною по відношенню до женералітату Каталонії.

Раніше глава женералітату (уряду) Каталонії Карлес Пуджемон звинуватив іспанську державу у невиправданому насильстві стосовно мирних громадян.

Влада Каталонії повідомила про обстріли гумовими кулями з боку іспанських правоохоронців. В результаті було поранено 38 виборців, які прийшли на дільниці.

Нагадаємо, тисячі каталонців зібралися вранці у неділю біля виборчих дільниць, щоб проголосувати на референдумі про незалежність, який уряд Іспанії називає незаконним.