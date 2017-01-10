Референдум в Каталонії: силовики закрили 183 дільниці для голосування
"Станом на 13.00 неділі Mossos d'Esquadra закрила 183 дільниці по всій каталонії", - йдеться у повідомленні El Pais.
У відомстві стверджують, що виконують наказ суду і діють відповідно до ситуації з метою гарантувати безпеку.
В той же час в уряді Іспанії звинуватили поліцію Каталонії у надмірній пасивності у день референдуму, що змусило поліцію і цивільну гвардію застосувати силу.
Прокуратура перевірить законність дій Mossos, яка є відносно автономною по відношенню до женералітату Каталонії.
Раніше глава женералітату (уряду) Каталонії Карлес Пуджемон звинуватив іспанську державу у невиправданому насильстві стосовно мирних громадян.
Влада Каталонії повідомила про обстріли гумовими кулями з боку іспанських правоохоронців. В результаті було поранено 38 виборців, які прийшли на дільниці.
Нагадаємо, тисячі каталонців зібралися вранці у неділю біля виборчих дільниць, щоб проголосувати на референдумі про незалежність, який уряд Іспанії називає незаконним.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа