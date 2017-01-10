Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Референдум в Каталонії: силовики закрили 183 дільниці для голосування

В уряді Іспанії звинуватили поліцію Каталонії у надмірній пасивності у день референдуму
Поліція Каталонії Mossos у неділю закрила 183 виборчі дільниці для голосування на референдумі про незалежність.
Референдум в Каталонії: силовики закрили 183 дільниці для голосування Фото: reuters.com

"Станом на 13.00 неділі Mossos d'Esquadra закрила 183 дільниці по всій каталонії", - йдеться у повідомленні El Pais.

У відомстві стверджують, що виконують наказ суду і діють відповідно до ситуації з метою гарантувати безпеку.

В той же час в уряді Іспанії звинуватили поліцію Каталонії у надмірній пасивності у день референдуму, що змусило поліцію і цивільну гвардію застосувати силу.

Прокуратура перевірить законність дій Mossos, яка є відносно автономною по відношенню до женералітату Каталонії.

Раніше глава женералітату (уряду) Каталонії Карлес Пуджемон звинуватив іспанську державу у невиправданому насильстві стосовно мирних громадян.

Влада Каталонії повідомила про обстріли гумовими кулями з боку іспанських правоохоронців. В результаті було поранено 38 виборців, які прийшли на дільниці.

Нагадаємо, тисячі каталонців зібралися вранці у неділю біля виборчих дільниць, щоб проголосувати на референдумі про незалежність, який уряд Іспанії називає незаконним.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 10 2017 15:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.