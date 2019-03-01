Рідні не можуть зв’язатися із засудженим у "справі диверсантів" політв’язнем Пановим, - омбудсмен
"До мене звернулася Віра Котелянець, мати українського політв’язня Євгена Панова, якого раніше утримували у Сімферопольському СІЗО. Євгена вже тривалий час етапують з одного СІЗО до іншого і мати занепокоєна через відсутність зв’язку з ним", - повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує "Громадське".
Вона зазначила, що звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової, директора Федеральної служби виконання покарань РФ Геннадія Корнієнка та радника посланника тимчасового повіреного України у справах України в РФ Василя Покотила з проханням повідомити про місцезнаходження Панова.
Додамо, що українського політв'язня Кремля, журналіста Романа Сущенка у колонії РФ помістили в карцер.
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