Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Рідні не можуть зв’язатися із засудженим у "справі диверсантів" політв’язнем Пановим, - омбудсмен

"Євгена вже тривалий час етапують з одного СІЗО до іншого і мати занепокоєна через відсутність зв’язку з ним"
Мати українського політв’язня Євгена Панова, засудженого до 8 років колонії суворого режиму у так званій справі "українських диверсантів", не може зв’язатися з ним і не знає його місцеперебування.
Рідні не можуть зв’язатися із засудженим у "справі диверсантів" політв’язнем Пановим, - омбудсмен Євген Панов. Фото: скріншот

"До мене звернулася Віра Котелянець, мати українського політв’язня Євгена Панова, якого раніше утримували у Сімферопольському СІЗО. Євгена вже тривалий час етапують з одного СІЗО до іншого і мати занепокоєна через відсутність зв’язку з ним", - повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує "Громадське".

Вона зазначила, що звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової, директора Федеральної служби виконання покарань РФ Геннадія Корнієнка та радника посланника тимчасового повіреного України у справах України в РФ Василя Покотила з проханням повідомити про місцезнаходження Панова.

Додамо, що українського політв'язня Кремля, журналіста Романа Сущенка у колонії РФ помістили в карцер.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 01 2019 22:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.