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Роботи на шахті у Кривому Розі призвели до землетрусу

Ніхто в місті не постраждав
У Кривому Розі вранці 29 липня стався землетрус магнітудою 4,1 бали.
Роботи на шахті у Кривому Розі призвели до землетрусу Фото: wikimapia.org

Про це повідомив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

"За інформацією Головного центру спеціального контролю о 06:31 29 липня Кривому Розі зареєстровано підземний поштовх магнітудою 4,1 бали за шкалою Ріхтера", – повідомив Зубко.

Згодом виявилося, що підземний поштовх пов'язаний з проведенням вибухових робіт на шахті "Ювілейна".

Внаслідок землетрусу ніхто в місті не постраждав.

Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області в п'ятницю, 28 липня, пронісся смерч.

Європейське геологічне агентство EMSC повідомляє, що в ніч на п'ятницю, 21 липня, біля узбережжя Туреччини стався землетрус магнітудою 6,7 балів.

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29 07 2017 18:30
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