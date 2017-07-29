Роботи на шахті у Кривому Розі призвели до землетрусу
Про це повідомив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.
"За інформацією Головного центру спеціального контролю о 06:31 29 липня Кривому Розі зареєстровано підземний поштовх магнітудою 4,1 бали за шкалою Ріхтера", – повідомив Зубко.
Згодом виявилося, що підземний поштовх пов'язаний з проведенням вибухових робіт на шахті "Ювілейна".
Внаслідок землетрусу ніхто в місті не постраждав.
Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області в п'ятницю, 28 липня, пронісся смерч.
Європейське геологічне агентство EMSC повідомляє, що в ніч на п'ятницю, 21 липня, біля узбережжя Туреччини стався землетрус магнітудою 6,7 балів.
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