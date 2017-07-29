Роботи на шахті у Кривому Розі призвели до землетрусу Ніхто в місті не постраждав

У Кривому Розі вранці 29 липня стався землетрус магнітудою 4,1 бали.

Фото: wikimapia.org

Про це повідомив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. "За інформацією Головного центру спеціального контролю о 06:31 29 липня Кривому Розі зареєстровано підземний поштовх магнітудою 4,1 бали за шкалою Ріхтера", – повідомив Зубко. Згодом виявилося, що підземний поштовх пов'язаний з проведенням вибухових робіт на шахті "Ювілейна". Внаслідок землетрусу ніхто в місті не постраждав. Нагадаємо, у Кривому Розі Дніпропетровської області в п'ятницю, 28 липня, пронісся смерч. Європейське геологічне агентство EMSC повідомляє, що в ніч на п'ятницю, 21 липня, біля узбережжя Туреччини стався землетрус магнітудою 6,7 балів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію