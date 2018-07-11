Росія буде втручатися у вибори в Україні та в ЄС, – Порошенко
Про це Порошенко заявив на міжнародній конференції високого рівня "Уроки гібридного десятиліття: що необхідно знати для успішного просування вперед", передає прес-служба українського Президента.
"Мета цієї гібридної війни підірвати устої не України, а всього демократичного світу. Не стільки прямими ударами, скільки зсередини. І готується вона (РФ) не тільки до українських виборів, а до виборів Європарламенту. Дуже активно. І до виборів в окремих країнах Європейського Союзу.
Для чого? Щоб підірвати єдність Європейського Союзу. І зараз є чітке розуміння: а навіщо йти на Європу війною, якщо можна вихолостити саму європейську ідею? А навіщо завойовувати когось фізично, якщо це можна зробити духовно і ментально?", - зазначив Порошенко.
Нагадаємо, що спеціальний прокурор США Роберт Мюллер висунув обвинувачення 13 громадянам Росії у втручанні в вибори президента Сполучених Штатів.
Щонайменше в 21 американському штаті було підтверджено хакерське втручання з боку Росії в період президентських виборів у США позаминулого року.
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