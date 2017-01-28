Росія чекає на українських авіаконструкторів, – Дмитро Рогозін
Про це політик заявив на заводі ВАСО у Воронежі під час огляду літака Іл-112В, пише РІА Новости.
"Ми, звісно, раді і чекаємо на переїзд до Росії українських авіаконструкторів, авіабудівників. Вони не мають зараз ніякої перспективи для себе для роботи у Києві і загалом в Україні", – заявив Рогозін і додав, що на українських колег в Росії очікують, "щоб не вмерла та ідеологія авіабудування, яка колись була вихована Олегом Антоновим, як єдина невідривна частина загальної школи авіабудування Радянського Союзу".
Як відомо, конструкторське бюро "Антонов" працює у Києві з 1952 року, розробило понад 100 пасажирських, військово-транспортних і спеціалізованих літаків, а також вантажні літаки "Руслан" та "Мрія". Зокрема, Ан-225, розроблений КБ ім.Антонова, наразі є найбільшим та найпотужнішим транспортним літаком у світі.
Наприкінці 2016 року Державний авіабудівний концерн "Антонов" презентував новий вантажний літак АН-132D.
Нагадаємо, Antonov Arilines отримали підтримку США та НАТО, які вирішили перевести всі свої контракти на оренду українській стороні, відмовившись від послуг російської компанії "Волга-Дніпро".
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