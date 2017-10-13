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Росія достроково відкрила судноплавство в Керченській протоці

Спочатку відновити рух суден збиралися вранці в суботу
Судноплавство в Керченській протоці, яке Росія самовільно закрила 11 жовтня на три доби через встановлення другої арки моста на опори, відкрите раніше терміну.
Росія достроково відкрила судноплавство в Керченській протоці Фото: kerch-most.ru

Про це повідомляє інфоцентр проекту Кримський міст.

Рух було відновлено о 12:00 (за Києвом).

"Ми врахували досвід першої морської операції - з установки залізничної арки - і сплав автодорожньої арки провели набагато швидше: замість відведених 72 год. вклалися в 54 год. Тобто трохи більше двох діб", - розповів заступник гендиректора з інфраструктурних проектів ТОВ Будгазмонтаж Леонід Риженькін.

За його словами, проведені морські операції - пік усього будівництва, ключові і найскладніші технологічні операції не тільки у 2017 році, але й у всьому проекті.

Нагадаємо, введення Росією обмежень щодо судноплавства через Керченський канал у зв'язку з будівництвом мосту призводило до збитків українських портів і буде оскаржено в суді, заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

Керченські депутати міськради окупованого Росією Криму на позачерговій сесії 9 серпня передали РФ 42 ділянки землі для будівництва моста через Керченську протоку.

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту через заборону Росії судноплавства через Керченську протоку у серпні-вересні 2017 року, пов’язану з незаконним будівництвом Керченського моста.

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13 10 2017 20:58
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