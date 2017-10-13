Росія достроково відкрила судноплавство в Керченській протоці

Судноплавство в Керченській протоці, яке Росія самовільно закрила 11 жовтня на три доби через встановлення другої арки моста на опори, відкрите раніше терміну.

Про це повідомляє інфоцентр проекту Кримський міст.

Рух було відновлено о 12:00 (за Києвом).

"Ми врахували досвід першої морської операції - з установки залізничної арки - і сплав автодорожньої арки провели набагато швидше: замість відведених 72 год. вклалися в 54 год. Тобто трохи більше двох діб", - розповів заступник гендиректора з інфраструктурних проектів ТОВ Будгазмонтаж Леонід Риженькін.

За його словами, проведені морські операції - пік усього будівництва, ключові і найскладніші технологічні операції не тільки у 2017 році, але й у всьому проекті.

Нагадаємо, введення Росією обмежень щодо судноплавства через Керченський канал у зв'язку з будівництвом мосту призводило до збитків українських портів і буде оскаржено в суді, заявив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

Керченські депутати міськради окупованого Росією Криму на позачерговій сесії 9 серпня передали РФ 42 ділянки землі для будівництва моста через Керченську протоку.

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту через заборону Росії судноплавства через Керченську протоку у серпні-вересні 2017 року, пов’язану з незаконним будівництвом Керченського моста.