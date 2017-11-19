Росія готується до війни, - Міноборони Польщі

Польський міністр наголосив, що йдеться не про нову Холодну війну, а саме про підготовку до гарячого протистояння

Міністр оборони Польщі Антоній Мацаревич вважає, що нещодавні російські масштабні військові навчання "Запад-2017" свідчать про підготовку Росії до наступальних операцій.

"Навчання "Запад-2017" закінчилися два місяці тому. Вони відбувалися у просторі між Північним льодовитим океаном і Чорним морем та залучали навіть пуски балістичних ракет "Іскандер", які можуть нести ядерні боєголовки. Росіяни готувалися не до оборони, а до агресії", - сказав Мацаревич під час перебування у Канаді, повідомляє "Укрінформ".

Він наголосив, що йдеться не про нову Холодну війну, а саме про підготовку до гарячого протистояння.

"З цієї точки зору Польща має погодитися із припущенням, що це не нова Холодна війна, а уведення до гарячої війни", - зазначив міністр оборони.

Нагадаємо, що спільні навчання Росії і Білорусії "Захід-2017" пройшли з 14 по 20 вересня. На них відпрацьовується бойова взаємодія одночасно на шести полігонах обох країн. У них повинні брати участь більше 13 тис. військовослужбовців. 18 вересня вчення відвідає президент Росії Володимир Путін.