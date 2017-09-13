Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Росія хоче ввести миротворців ООН на Донбас на шість місяців

РФ вважає можливим направити місію ООН на Схід України після повного розведення сторін
Росія підготувала проект резолюції Ради Безпеки ООН про створення збройної стрілецькою зброєю місії для захисту спостерігачів ОБСЄ на сході України на початковий період в шість місяців.
Росія хоче ввести миротворців ООН на Донбас на шість місяців Фото: EPA/UPG

Місія ООН по сприянню охороні спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка здійснює цілодобовий моніторинг в зоні конфлікту, повинна бути заснована "після повного розведення сил і засобів сторін від фактично існуючої лінії зіткнення", - повідомляє ТАСС з посиланням на копію проекту.

Глава майбутньої місії, як пропонують в Москві, буде доповідати безпосередньо генеральному секретарю ООН Антоніу Гутерришу.

Рекомендації генсека ООН щодо чисельності та національного складу майбутньої місії, а також її повноважень, повинні бути погоджені з урядом України та з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей", - наголошується в проекті резолюції.

Зазначимо, що Київ передав в Раду безпеки ООН проект резолюції щодо розміщення миротворців за українським сценарієм, тобто на кордоні з Російською Федерацією.

Як відомо,  5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Також Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.

Зазначимо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 09 2017 08:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.