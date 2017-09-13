Росія хоче ввести миротворців ООН на Донбас на шість місяців
Місія ООН по сприянню охороні спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яка здійснює цілодобовий моніторинг в зоні конфлікту, повинна бути заснована "після повного розведення сил і засобів сторін від фактично існуючої лінії зіткнення", - повідомляє ТАСС з посиланням на копію проекту.
Глава майбутньої місії, як пропонують в Москві, буде доповідати безпосередньо генеральному секретарю ООН Антоніу Гутерришу.
Рекомендації генсека ООН щодо чисельності та національного складу майбутньої місії, а також її повноважень, повинні бути погоджені з урядом України та з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей", - наголошується в проекті резолюції.
Зазначимо, що Київ передав в Раду безпеки ООН проект резолюції щодо розміщення миротворців за українським сценарієм, тобто на кордоні з Російською Федерацією.
Як відомо, 5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.
Також Путін заявляє, що якщо США поставлять зброю в Україну, то проросійські бойовики можуть направити свою зброю в інші українські регіони.
Зазначимо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель позитивно відгукнувся про ініціативу президента Росії Володимира Путіна щодо миротворців ООН Донбасі.
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