Росія навряд чи готує новий наступ на Донбасі найближчим часом, – Волкер
Про це заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер, повідомляє ТСН.
За його словами, хоча відносини Вашингтона і Москви поки дуже важкі, справи на Близькому Сході і в Україні – це різні речі. Волкер не вважає, що Кремль готує новий наступ на Донбасі найближчим часом.
"Росіяни вже 4 роки підтримують конфлікт на Сході України – танками, мінометами, піхотою, радіоелектронною зброєю – всім, що можна собі уявити. Відтак це питання постійної ротації техніки та людей. Я не думаю, що зараз рухи на російсько-українському кордоні помітно відрізняються від тих, що ми бачили останні 3,5 роки", – сказав він.
Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу міста Хомс у відповідь на інформацію про застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.
Рада Безпеки ООН відхилила російський проект резолюції, що засуджує ракетний удар по Сирії і вимагає припинити агресію щодо арабської країни.
Представник Сирії в ООН Башар Джаафарі заявив, що ті країни, які голосували проти резолюції РФ щодо Сирії, відтепер не є союзниками сирійської влади.
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