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Росія навряд чи готує новий наступ на Донбасі найближчим часом, – Волкер

Дипломат хоча й бачить постійне російське фінансування та військову підтримку бойовиків в зоні АТО, але не вважає, що Кремль готує новий наступ найближчим часом
Сполучені Штати Америки не вважають, що ситуація в Сирії може відгукнутися на Донбасі.
Росія навряд чи готує новий наступ на Донбасі найближчим часом, – Волкер Фото: delfi.lt

Про це заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер, повідомляє ТСН.

За його словами, хоча відносини Вашингтона і Москви поки дуже важкі, справи на Близькому Сході і в Україні – це різні речі. Волкер не вважає, що Кремль готує новий наступ на Донбасі найближчим часом.

"Росіяни вже 4 роки підтримують конфлікт на Сході України – танками, мінометами, піхотою, радіоелектронною зброєю – всім, що можна собі уявити. Відтак це питання постійної ротації техніки та людей. Я не думаю, що зараз рухи на російсько-українському кордоні помітно відрізняються від тих, що ми бачили останні 3,5 роки", – сказав він.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія завдали ударів у Сирії по військовому об'єкту поблизу міста Хомс у відповідь на інформацію про застосування президентом Сирії Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Рада Безпеки ООН відхилила російський проект резолюції, що засуджує ракетний удар по Сирії і вимагає припинити агресію щодо арабської країни.

Представник Сирії в ООН Башар Джаафарі заявив, що ті країни, які голосували проти резолюції РФ щодо Сирії, відтепер не є союзниками сирійської влади.

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14 04 2018 23:48
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