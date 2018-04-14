Голосування проти російського проекту резолюції "ганебне", – постпред Сирії в ООН

"За" російський документ проголосували (крім Росії) лише Болівія і Китай

Представник Сирії в ООН Башар Джаафарі заявив, що ті країни, які голосували проти резолюції РФ щодо Сирії, відтепер не є союзниками сирійської влади.

Джаафарі назвав рішення Радбезу ООН "ганебним", повідомляє "Громадське радіо".

Раніше Росія поширила проект резолюції, в якій засуджує дії США, Великої Британії та Франції проти Сирії та вимагає "негайно припинити агресію щодо Сирії, а також утриматися від подальшого використання сили в порушення Статуту ООН і міжнародного права".

Рада Безпеки ООН відхилила російський проект резолюції. "За" російський документ проголосували (крім Росії) Болівія і Китай. Казахстан, Перу, Екваторіальна Гвінея та Ефіопія вирішили утриматися. Решта вісім членів РБ, зокрема Франція, США і Великобританія, висловилися "проти".

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на інформацію про застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.