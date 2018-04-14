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Голосування проти російського проекту резолюції "ганебне", – постпред Сирії в ООН

"За" російський документ проголосували (крім Росії) лише Болівія і Китай
Представник Сирії в ООН Башар Джаафарі заявив, що ті країни, які голосували проти резолюції РФ щодо Сирії, відтепер не є союзниками сирійської влади.
Голосування проти російського проекту резолюції "ганебне", – постпред Сирії в ООН Фото: hromadskeradio.org

Джаафарі назвав рішення Радбезу ООН "ганебним", повідомляє "Громадське радіо".

Раніше Росія поширила проект резолюції, в якій засуджує дії США, Великої Британії та Франції проти Сирії та вимагає "негайно припинити агресію щодо Сирії, а також утриматися від подальшого використання сили в порушення Статуту ООН і міжнародного права".

Рада Безпеки ООН відхилила російський проект резолюції. "За" російський документ проголосували (крім Росії) Болівія і Китай. Казахстан, Перу, Екваторіальна Гвінея та Ефіопія вирішили утриматися. Решта вісім членів РБ, зокрема Франція, США і Великобританія, висловилися "проти".

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на інформацію про застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.

Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

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14 04 2018 22:20
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