Рада безпеки ООН відхилила російську резолюцію щодо Сирії
"Результати голосування наступні: три голоси "за", вісім голосів "проти", четверо утрималися. Проект резолюції не приймається через те, що не було отримано належну кількість голосів", – цитує постпреда Перу при ООН і голову СБ ООН у квітні Густаво Меса-Куадра агентство Interfax.
За російський документ проголосували, крім Росії, Болівія і Китай. Казахстан, Перу, Екваторіальна Гвінея та Ефіопія вирішили утриматися. Решта вісім членів РБ, зокрема Франція, США і Великобританія, висловилися "проти".
Для прийняття проекту резолюції необхідно дев'ять голосів.
Росія розповсюдила проект резолюції Ради Безпеки ООН в суботу, 14 квітня. Документ "засуджує агресію проти Сирії з боку США і їх союзників у порушенні міжнародного права і статуту ООН".
Автори проекту "вимагають, щоб США і їх союзники негайно і невідкладно припинили агресію проти Сирії", а також закликають "відмовитися від подальшого використання сили".
Крім того, згідно з документом, потрібно надати всі необхідні умови для завершення розслідування місії Організації із заборони хімічної зброї в Сирії.
Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на інформацію про застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.
Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.
Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.
Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.
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