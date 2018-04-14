Рада безпеки ООН відхилила російську резолюцію щодо Сирії

Рада Безпеки ООН відхилила російський проект резолюції, що засуджує ракетний удар по Сирії і вимагає припинити агресію щодо арабської країни.

"Результати голосування наступні: три голоси "за", вісім голосів "проти", четверо утрималися. Проект резолюції не приймається через те, що не було отримано належну кількість голосів", – цитує постпреда Перу при ООН і голову СБ ООН у квітні Густаво Меса-Куадра агентство Interfax.

За російський документ проголосували, крім Росії, Болівія і Китай. Казахстан, Перу, Екваторіальна Гвінея та Ефіопія вирішили утриматися. Решта вісім членів РБ, зокрема Франція, США і Великобританія, висловилися "проти".

Для прийняття проекту резолюції необхідно дев'ять голосів.

Росія розповсюдила проект резолюції Ради Безпеки ООН в суботу, 14 квітня. Документ "засуджує агресію проти Сирії з боку США і їх союзників у порушенні міжнародного права і статуту ООН".

Автори проекту "вимагають, щоб США і їх союзники негайно і невідкладно припинили агресію проти Сирії", а також закликають "відмовитися від подальшого використання сили".

Крім того, згідно з документом, потрібно надати всі необхідні умови для завершення розслідування місії Організації із заборони хімічної зброї в Сирії.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на інформацію про застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.