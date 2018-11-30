Росія не відповідатиме дзеркально на обмеження з боку України на в'їзд в країну росіянам
Про це заявила на брифінгу в п'ятницю офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, передає російський "Інтерфакс".
За її словами, "якщо хто-небудь спробує повторити дзеркально те, що відбувається зараз в Києві", то це може призвести до божевілля, а то і до колапсу.
Захарова вважає, що "кульбіти", які зараз видно з боку Києва, є "наслідком диких рухів керівництва країни".
Нагадаємо, що глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал повідомив, що Україна на час військового стану не буде пропускати на свою територію росіян чоловічої статі у віці від 16 до 60 років з незначним винятком.
Винятком буде здійснення гуманітарної місії, як то прибуття на похорон.
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