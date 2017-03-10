Росія запустить пасажирські поїзди в обхід України з 15 листопада
"У зв'язку з введенням в експлуатацію ділянки Журавка - Сохрановка - Боченкова з 15 листопада зміниться маршрут прямування пасажирських поїздів з Москви в Кисловодськ, Анапу, Назрань, Адлер, Новоросійськ, з Санкт-Петербурга в Адлер, а також у зворотному напрямку", - повідомляє ТАСС з посиланням на Південно-Східну залізницю РФ.
Наголошується, що це перші пасажирські поїзди, які вперше підуть по новій ділянці, не перетинаючи територію України.
Зазначимо, російська залізниця (РЗ) запустили вантажні поїзди на регулярній основі в обхід території України.
Нагадаємо, 7 серпня Росія запустила залізничну ділянку Журавка-Міллерово між Воронезькою та Ростовською областями, побудовану в обхід України.
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