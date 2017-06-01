Росія почала скорочувати війська в Сирії
Найближчим часом територію біля узбережжя Сирії покине авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов", а також важкий атомний ракетний крейсер "Петро Великий" та інші супроводжуючі їх кораблі, - оголосив начальник Генштабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов, повідомляє "Интерфакс".
"Завдання, поставлені корабельній авіаносній групі на бойову службу, виконано", - заявив командувач російським угрупованням військ у Сирії генерал-полковник Андрій Картаполов.
Довідка IPress.ua: "Адмірал Кузнєцов" був закладений на стапелі Чорноморського суднобудівного заводу в 1982 році. Корабель може нести понад 50 літальних апаратів. У складі його озброєння також крилаті протикорабельні ракети "Граніт", зенітний ракетний і ракетно-гарматний комплекси "Клинок" і "Каштан", автоматична корабельна артилерійська установка, а також система протичовнової оборони.
У складі авіакрила "Адмірала Кузнєцова" - новітні винищувачі МіГ-29КР і МіГ-29КУБР, а також літаки Су-33, повідомляв раніше "Интерфакс". Окрім того, для "Адмірала Кузнєцова" готували бойові вертольоти Ка-52К "Катран" (корабельна версія Ка-52 "Алігатор").
Нагадаємо, російський "авіаносець" - важкий авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов" - вирушив у Сирію з Сєвєроморська разом з кораблями супроводу, серед яких ядерний ракетний крейсер "Петро Великий".
Згодом, російський винищувач МіГ-29 розбився в Середземному морі незабаром після зльоту з авіаносного крейсера "Адмірал Кузнєцов".
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