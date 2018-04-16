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Росія відправила до Сирії бойовий корабель з вантажем військової техніки

При проході проток Босфор і Дарданелли "Орськ" супроводжувала турецька берегова охорона
Російський великий десантний корабель "Орськ" з вантажем військової техніки на борту увійшов в акваторію Середземного моря і вирушив до Сирії.
Росія відправила до Сирії бойовий корабель з вантажем військової техніки Фото: twitter.com/YorukIsik/status

Корабель прямує в сирійський порт Тартус, де розташована база матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Середземному морі, повідомляє турецьке видання Dogan.

Відзначається, що при проході проток Босфор і Дарданелли "Орськ" супроводжувала турецька берегова охорона. На борту ВДК були помічені військові, що охороняють російську техніку.

Видання Bosphorus Observer, що відстежує пересування корабелів в Босфорі, опублікувало у Twitter фото військової техніки на палубі корабля.

 

Відзначається, що судно перевозить серед іншого бронетранспортери БТР-80 з радіоелектронними комплексами "Пелена-6БК2" для захисту від радіокерованих вибухових пристроїв, вантажівки "КамАЗ", бензовоз "Урал-4230" і бронеавтомобілі "Тигр".

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня США, Франція і Великобританія разом почали військові удари в Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Внаслідок авіаударів біля Хомсу (Сирія) троє цивільних осіб зазнали поранень. За даними Міноборони Великої Британії, під час удару також було застосовано 4 бойових реактивних літаки Tornado. Франція заявила, що використала ракети, які було випущено з винищувача Rafale.

Із підтримкою дій США та союзників вже виступили в НАТО, ЄС, Чехія, Туреччина, а також Україна.

Водночас Дамаск назвав удари грубим порушенням міжнародного права. Із рішучим засудженням виступила також Білорусь. У свою чергу Росія заявила, що скликає екстрене засідання Ради Безпеки ООН.

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16 04 2018 21:13
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