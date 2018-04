Росія відправила до Сирії бойовий корабель з вантажем військової техніки

Корабель прямує в сирійський порт Тартус, де розташована база матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Середземному морі, повідомляє турецьке видання Dogan.

Відзначається, що при проході проток Босфор і Дарданелли "Орськ" супроводжувала турецька берегова охорона. На борту ВДК були помічені військові, що охороняють російську техніку.

Видання Bosphorus Observer, що відстежує пересування корабелів в Босфорі, опублікувало у Twitter фото військової техніки на палубі корабля.

Reinforcement for Russia’s campaign continues amid rising international crisis in #Syria: #ВМФ Project1171 #ЧФ BSF Tapir class LST Orsk transits Med-bound Bosphorus en route to #Tartus carrying BTR80 APCs, Ural4320tanker,ambulance,KamAZ trucks & AirborneTroops VDV’s IVECO 4WDLynx pic.twitter.com/rmfsRRVxnJ