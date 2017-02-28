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Росія використовує Савченко на свою користь, - Тука

Її "діяльність" варто обмежити законним шляхом", – заявив Тука
Заступник міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що депутата Надію Савченко доведеться обмежити в діях щодо Донбасу, якщо вона не перестане підігрувати Кремлю.
Росія використовує Савченко на свою користь, - Тука Фото: strana.ua

Таку думку він висловив у Facebook, коментуючи поїздку Надії Савченко в окуповані райони Донецької області.

"Безпеку візиту забезпечували на найвищому рівні. Зокрема, Деніс Казанський висловлює обґрунтовані підозри в тому, що це були саме росіяни, а не місцеві бойовики", – зазначив Тука.

За його словами, "візит проходив під чуйним супроводом російських "Звезд" і інших російських агітпропів".

"Якщо вірити "Комсомольской правде", Савченко ще й постріляла разом з ДНРівцями і заявила, що вони "нормальні хлопці", з якими разом треба позбутись корумпованої влади", – обурився Тука.

"Єдине, чого реально домоглась Надія Савченко, – вона отримала листи від наших полонених", – вважає він і констатує, що "терористи не передавали листи наших полонених через міжнародні організації".

Заступник міністра з окупованих територій вважає, що "Росія використовує вчинки Надії Савченко на свою користь".

"Картинка", яку зробили "Звезды", в подальшому буде використана не тільки для демонстрації "чудових умов утримання", а й для того, щоб демонструвати рівень демократії та безпеки (навіть "вбивця журналістів" почувається безпечно!) як аргумент для агітації щодо можливості проведення місцевих виборів в ОРДЛО", – припускає він.

На думку Туки, спроби легітимізувати "прямі переговори" з ватажками бойовиків робляться для того, щоб підтвердити статус "внутрішнього громадянського конфлікту" та вивести з переговорів і саму Росію, і ОБСЄ.

"Хочу вірити в те, що Надія Савченко не є "агентом Кремля". Разом з тим вважаю, що Росія вміло використовує її в суто своїх цілях. Якщо Савченко не дослухається (до попереджень – ред.), її "діяльність" варто обмежити законним шляхом", – заявив Тука.

Нагадаємо, що 24 лютого Савченко та Рубан відвідали виправну колонію в окупованій Макіївці, де утримують українських військовополонених. Пізніше Савченко пояснила, що свідомо пішла на ризик своїм життям, щоб звільнити полонених, і попросила її підтримати.

Згодом, Співробітники Служби безпеки затримали керівника українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" в Донецькій області.

СБУ також перевіряє інформацію про те, що Савченко підбурювала військових залишати позиції біля Донецького аеропорту і йти на Київ скидати владу.

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