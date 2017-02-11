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Росіянин облаштував біля вокзалу в Києві схованку з боєприпасами, - СБУ

Правоохоронці вилучили у росіянина бойову гранату та холодну зброю
Російський громадянин, який оселився на Дніпропетровщині, спалив авто народного депутата й готував нові диверсійні акції у Києві.
Росіянин облаштував біля вокзалу в Києві схованку з боєприпасами, - СБУ Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

З цієї метою він займався незаконним придбанням та зберіганням на території української столиці зброї, боєприпасів та отрути, інформує прес-служба Служби безпеки України.

Вночі 21 жовтня 2017 року цей чоловік на замовлення російської сторони спалив автомобіль, який належить родині одного з народних депутатів України.

"Ця подія була оперативно висвітлена у російських та білоруських ЗМІ", - наголошується у повідомленні СБУ.

Надалі оперативники СБУ задокументували спроби придбання росіянином зброї та отруйних речовин. Під час підготовки зловмисника до чергового злочину в столиці його було затримано.

Правоохоронці вилучили у росіянина бойову гранату та холодну зброю. У районі Південного залізничного вокзалу в Києві також виявлено зроблену ним закладку з компонентами запалювання готовими до використання.

Для полегшення реалізації власних злочинних намірів іноземець використовував форму співробітника спецпідрозділу Національної поліції України.

Перед цим стало відомо про його спільника, який за вказівкою російської сторони проводив підривну діяльність проти України. Оперативники встановили, що ця людина розпочала активний пошук осіб, здатних за грошову винагороду організувати акції протесту з блокуванням транспортних магістралей.

Нагадаємо, у Торецьку Донецької області затримали бойовика, який працював медиком в лавах незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".
 

 

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02 11 2017 21:58
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