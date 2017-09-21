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Російське МЗС стверджує, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі

Відповідно відмовляються розглядати "розгортання оонівців по всій території України, включаючи російсько-український кордон"
В МЗС Російської Федерації заявили, що не бачать ніякого сенсу в розгортанні місії ООН на російсько-українському кордоні, оскільки "Росія не є стороною в цьому конфлікт".
Російське МЗС стверджує, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі Фото: top.rbc.ru

"Вони (представники України - Ред.) хочуть розгортання оонівців по всій території України, включаючи російсько-український кордон. Росія не є стороною в цьому конфлікті, тому немає ніякого сенсу в розгортанні миротворців на кордоні", - заявив заступник міністра закордонних справ Росії Геннадій Гатілов, повідомляє ТАСС.

"Українці все перевертають з ніг на голову - насамперед вони хочуть перекрити кордон Росії з Україною, а потім вже вирішувати чи не вирішувати питання, пов'язані з іншими аспектами врегулювання", - зазначив він.

"Такий підхід ми не розділяємо, оскільки він суперечить мінським домовленостям", - сказав Гатілов.

Як відомо,  5-го вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

Однак проект резолюції РФ щодо миротворчої місії ООН на сході України не знайшов підтримки серед членів Ради Безпеки ООН.

Зазначимо, вчора Президент України Петро Порошенко на Раді безпеки ООН попросив якнайшвидше ввести миротворців в Україну.

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