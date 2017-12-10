Російські депутати не поїдуть в США через зняти прапори РФ з дипустанов

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін скасував візит в США групи депутатів через зняті з дипломатичних установ прапори РФ.

"Так, не поїде. Це рішення прийняв голова Держдуми", - заявив віце-спікер Держдуми Петро Толстой, повідомляє "Интерфакс".

Раніше він повідомив про те, що рішення про скасування поїздки делегації було прийнято через ситуацію зі зняттям російських прапорів з дипломатичних будівель РФ в США.

Толстой пояснив, що ці будинки є власністю РФ, і прапор Російської Федерації повинен бути над цими будівлями.

"Я сподіваюся, що США це рішення переглянуть, і прапор повернеться на своє місце, на своє законне місце. Ніякого перегляду статусу цієї власності, наскільки я знаю, не було", - сказав Толстой.

Нагадаємо, на початку вересня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що рішення США закрити кілька дипломатичних об'єктів РФ є "грубим порушенням міжнародного права".

Згодом Вашингтон став наполягати визнати рішення закрити російські дипломатичне і торгові представництва в Сан-Франциско, Нью-Йорку і Вашингтоні законним.