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Російські дипломати залишили посольство в Лондоні, - ФОТО

Пізніше у вівторок уряд Британії вирішить, чи вводити подальші санкції проти Росії
Російські дипломати, рішення про вислання яких ухвалив британський уряд через справу про отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля, залишають посольство РФ у Лондоні.
Російські дипломати залишили посольство в Лондоні, - ФОТО Фото: AFP

Про це повідомляє AFP у Twitter.

"Вислані російські дипломати залишають посольство в Лондоні", - йдеться у повідомленні.

Як пише ВВС, фургони та дипломатичні автомобілі з працівниками російського представництва і їхніми родинами залишають будівлю посольстві у Лондоні.

Пізніше у вівторок уряд Британії вирішить, чи вводити подальші санкції проти Росії у зв'язку з інцидентом із Скрипалем. Прем'єр-міністр Тереза Мей головуватиме на сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки.

Нагадаємо, що США, Великобританія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій наголосили, що відмова Росії відповісти на питання Британії щодо отруєння екс-шпигуна Скрипаля додатково вказує на її відповідальність. Четверо лідерів також наголошують, що РФ повинна у повній мірі розкрити програму "Новичок" Організації із заборони хімічної зброї.

4-го березня Сергій Скрипаль та донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами сильного отруєння. Відтоді вони перебувають у тяжкому стані.

Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

В свою чергу, Росія пригрозила дзеркальною відповіддю та готова вислати за межі РФ британських дипломатів.

 

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20 03 2018 16:56
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