Російські спецслужби забороняли Чийгозу та Умерову спілкуватись на борту літака
"Там (в літаку до Анкари) були представники спецслужб. Навіть коли Чийгоз і Умеров Йшли в туалет, їм не дозволяли дивитися один на одного. Спілкування на борту літака між Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом було заборонено", – зазначила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова в ефірі "Громадського радіо".
За її словами, це був спеціальний рейс, яким вони долетіли до Анапи, а далі їх забрав турецький літак.
Джапарова уточнила, що, коли Умерова везли в аеропорт, то у нього не було ні речей, ні ліків.
"Умови, в яких вони опинилися в літаку, не передбачали його погодження або непогодження. Його (Умерова) запитали, він не знав, куди їде. Він знаходився в кареті швидкої допомоги, його кудись везли. Коли його привезли, він побачив, що це аеропорт, подзвонив дружині і сказав, що вони в аеропорту", – розповіла Джапарова.
Вона додала, що в планах Умерова та Чийгоза – повернення в тимчасово окупований Крим.
"Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров фактично оголосили про таке своє рішення. Це дуже відважний крок. Ми очікуємо, що буде заборона, інакше все було б нелогічно. Ми розуміємо, що сьогодні тактика Російської Федерації в Криму абсолютно проста: вони вичавлюють активних людей, щоб не було духу опору", – сказала Джапарова.
Нагадаємо, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.
27 жовтня Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прибули з Туреччини до України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа