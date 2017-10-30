Російські спецслужби забороняли Чийгозу та Умерову спілкуватись на борту літака

Коли Умерова везли в аеропорт, то у нього не було ні речей, ні ліків

Представники російських спецслужб заборонили лідерам Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову і Ахтему Чийгозу під час польоту до столиці Туреччини – Анкари – розмовляти між собою, розповіла перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова.

"Там (в літаку до Анкари) були представники спецслужб. Навіть коли Чийгоз і Умеров Йшли в туалет, їм не дозволяли дивитися один на одного. Спілкування на борту літака між Ільмі Умеровим і Ахтемом Чийгозом було заборонено", – зазначила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова в ефірі "Громадського радіо".

За її словами, це був спеціальний рейс, яким вони долетіли до Анапи, а далі їх забрав турецький літак.

Джапарова уточнила, що, коли Умерова везли в аеропорт, то у нього не було ні речей, ні ліків.

"Умови, в яких вони опинилися в літаку, не передбачали його погодження або непогодження. Його (Умерова) запитали, він не знав, куди їде. Він знаходився в кареті швидкої допомоги, його кудись везли. Коли його привезли, він побачив, що це аеропорт, подзвонив дружині і сказав, що вони в аеропорту", – розповіла Джапарова.

Вона додала, що в планах Умерова та Чийгоза – повернення в тимчасово окупований Крим.

"Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров фактично оголосили про таке своє рішення. Це дуже відважний крок. Ми очікуємо, що буде заборона, інакше все було б нелогічно. Ми розуміємо, що сьогодні тактика Російської Федерації в Криму абсолютно проста: вони вичавлюють активних людей, щоб не було духу опору", – сказала Джапарова.

Нагадаємо, 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова і Ахтема Чийгоза видали Туреччині.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.

27 жовтня Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прибули з Туреччини до України.