CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ районі сирійського міста Пальміра на міні підірвався генерал-майор російської армії Петро Мілюхін.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Російський генерал підірвався на міні у Сирії
При цьому зазначається, що інцидент стався ще близько тижня тому
Фото:Reuters
В результаті вибуху начальник управління бойової підготовки штабу Західного військового округу РФ отримав множинні осколкові поранення, а також втратив обидві ноги і око, після чого спецрейсом був доставлений у військовий госпіталь ім. Бурденка в Москві, повідомляє Фонтанка.
"Він у нас. Сказати більше ми не маємо права", - підтвердили у медзакладі.
При цьому зазначається, що інцидент стався ще близько тижня тому. Втім, Міноборони РФ свої втрати в Сирії, як правило, воліє приховувати.
Нагадаємо, 20 лютого у Сирії в результаті підриву радіокерованого фугасу загинули чотири військових радника Російської Федерації.
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