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Російський генерал підірвався на міні у Сирії

При цьому зазначається, що інцидент стався ще близько тижня тому
В районі сирійського міста Пальміра на міні підірвався генерал-майор російської армії Петро Мілюхін.
Російський генерал підірвався на міні у Сирії Фото:Reuters

В результаті вибуху начальник управління бойової підготовки штабу Західного військового округу РФ отримав множинні осколкові поранення, а також втратив обидві ноги і око, після чого спецрейсом був доставлений у військовий госпіталь ім. Бурденка в Москві, повідомляє Фонтанка.

"Він у нас. Сказати більше ми не маємо права", - підтвердили у медзакладі.

При цьому зазначається, що інцидент стався ще близько тижня тому. Втім, Міноборони РФ свої втрати в Сирії, як правило, воліє приховувати.

Нагадаємо, 20 лютого у Сирії в результаті підриву радіокерованого фугасу загинули чотири військових радника Російської Федерації.

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03 03 2017 16:26
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