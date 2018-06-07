Російський офіцер розповів, що воював у "суміжній" з РФ країні – його адвокат наполягає, що це Сирія

На заперечення про те, що Сирія не є "суміжною" з Росією країною, адвокат військового стверджує, що його підзахисний слова "суміжна" не вимовляв

Російського старшого лейтенанта Олега Леонтьєва звинуватили в перевищенні посадових повноважень, що спричинили загибель російського військового Іллі Горбунова. У своєму останньому слові 4 липня Леонтьєв попросив відправити його в Сирію і сказав, що вже брав участь в одному з таких заходів, але це було на території "суміжної" країни.

Під час свого виступу Леонтьєв попросив суд про вирок, який дозволив би йому не просто продовжити службу в армії, але й відправитися в Сирію у складі контингенту російських військ.

"При позитивному рішенні суду негайно наступним бортрейсом туди лечу. Це дозволить принести якусь користь для держави. Я вже брав участь в одному з таких заходів, але це було на території суміжної країни, на якій нас ніби не було", – наводить слова Леонтьєва фонд "Право матері", який представляє інтереси родичів загиблого Горбунова.

"Ймовірно, це перша публічна і офіційна (адже зроблена в суді) заява російського офіцера (про те, що російські солдати брали участь в бойових діях на території України, – ред.)", – зазначають у фонді.

Адвокат Леонтьєва Ігор Чевичалов повідомив "Медузі", що військовослужбовець не хоче спілкуватися зі ЗМІ.

Танкова військова частина 32010, де служить Олег Леонтьєв, розташована в підмосковному Наро-Фомінську. У 2015 році військовослужбовець цієї дивізії на умовах анонімності розповів журналісту Reuters Марії Цвєтковій, що з літа по осінь 2014 року його i деяку кількість його товаришів по службі відправили на південний схід України, щоб підтримати сепаратистів. За словами військовослужбовця, його екіпаж керував модернізованим танком T-72Б3.

Восени 2014 року військовослужбовець нацгвардії України Євген Шевченко опублікував знімки військових квитків та інших документів, які, як він стверджував, захопили його товариші по службі під час боїв за Іловайськ у серпні 2014 року. Документи належали 19-річному Олексію Шмельову; з листопада 2013 року він служив у 13-му танковому полку, який базується у військовій частині 32010 – там, де служить Олег Леонтьєв.

У військовій частині на дзвінок "Медузи" не відповіли.

Адвокат Леонтьєва Ігор Чевичалов наполягає, що його підзахисний мав на увазі Сирію, а не Україну. На заперечення про те, що Сирія не є "суміжною" з Росією країною, Чевичалов сказав, що Леонтьєв слова "суміжна" не вимовляв.

"Це потім придумали. Я не пам'ятаю, що він сказав ... Думаєте, я слухаю все, що вони там говорять? Ви зрозумійте, кожен день суди, кожен день", – заявив адвокат.

Нагадаємо, тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кеміен заявив, що Росія використовує тимчасово оголошений режим припинення вогню на Донбасі для постачання зброї та боєприпасів під виглядом гуманітарної допомоги.

6 липня бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовий отримав поранення.