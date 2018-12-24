Російський співак судитиметься з українською владою через те, що його не впустили в Україну

"Тепер у всіх ЗМІ я розкажу, яка демократія в Україні"

Російський співак Віктор Салтиков заявив, що має намір судитися з українською владою через те, що прикордонники не пропустили його в Україну в аеропорті "Бориспіль".

До цього він чотири рази був в Україні у 2018 році, однак зараз його не пропустили через гроші, розповів музикант у своєму Instagram.

"Пояснили це відсутністю коштів. Я - не малобюджетна людина, у мене є гроші", - відзначив співак.

"Я буду подавати до суду на українську владу", - пообіцяв він і назвав ситуацію "порушенням прав людини". "Тепер у всіх ЗМІ я розкажу, яка демократія в Україні, саме в Києві", - додав Віктор Салтиков.

Співак не пояснив мету свого візиту, але повідомив, що їхав на запрошення.

"Спасибі, що сторона, яка запрошувала, до зльоту літака Київ - Мінськ була на зв'язку, міняла квитки, і підтримувала нас морально", - написав він.

Також, українські прикордонники не пропустили до країни двох російських журналістів. Однією з них є головний редактор інтернет-видання "Такі справи" Анастасія Лотарева.

Нагадаємо, що Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.

Додамо, що Держприкордонслужба України прийняла рішення закрити в'їзд до Криму для всіх іноземців.