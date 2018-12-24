Російський співак судитиметься з українською владою через те, що його не впустили в Україну
До цього він чотири рази був в Україні у 2018 році, однак зараз його не пропустили через гроші, розповів музикант у своєму Instagram.
"Пояснили це відсутністю коштів. Я - не малобюджетна людина, у мене є гроші", - відзначив співак.
"Я буду подавати до суду на українську владу", - пообіцяв він і назвав ситуацію "порушенням прав людини". "Тепер у всіх ЗМІ я розкажу, яка демократія в Україні, саме в Києві", - додав Віктор Салтиков.
Співак не пояснив мету свого візиту, але повідомив, що їхав на запрошення.
"Спасибі, що сторона, яка запрошувала, до зльоту літака Київ - Мінськ була на зв'язку, міняла квитки, і підтримувала нас морально", - написав він.
Також, українські прикордонники не пропустили до країни двох російських журналістів. Однією з них є головний редактор інтернет-видання "Такі справи" Анастасія Лотарева.
Нагадаємо, що Україна на час воєнного стану не пропускатиме на свою територію росіян чоловічої статі віком від 16-ти до 60 років за незначним винятком.
Додамо, що Держприкордонслужба України прийняла рішення закрити в'їзд до Криму для всіх іноземців.
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