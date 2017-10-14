Росію не запросили на засідання ПАЧЕС в Україні
Про це заявив глава російської делегації, депутат Держдуми Михайло Ємельянов, повідомляє ТАСС.
Засідання Генасамблеї заплановано на кінець 2017 року і має відбутися в Києві, однак Україна не стала запрошувати на нього Росію, що бере участь у роботі організації з моменту її заснування.
"Стався абсолютно безпрецедентний випадок, коли українська сторона, країна-організатор, не запросила Росію, країну-учасницю, на засідання. Такого не було ніколи", – повідомив Ємельянов.
Депутат зазначив, що незважаючи на те, що в ПАЧЕС беруть участь країни, які мають серйозні двосторонні розбіжності, раніше це ніколи не ставало приводом відмовлятися надсилати запрошення. Як приклад він навів Вірменію і Туреччину.
"Завжди запрошення направляли. Складні відносини Албанії і Сербії... Але взаємні запрошення були... Вірменія і Туреччина... Такого ніколи не було, щоб країна-організатор не направляла запрошення", – підкреслив він.
На думку глави російської делегації, таким чином Київ "плює на будь-які норми міжнародного права – не тільки на норми, на будь-які правила парламентської пристойності".
Водночас Ємельянов розповів, що РФ звернулася до Сербії з проханням представляти російські інтереси на майбутньому засіданні.
Нагадаємо, у 2020 році в Україні вперше відбудеться Парламентська Асамблея Північноатлантичного Альянсу.
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