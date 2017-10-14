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Росію не запросили на засідання ПАЧЕС в Україні

РФ уперше за 25 років не отримала запрошення на цю асамблею
Російська делегація не отримала запрошення на Генасамблею ПА Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС), яка має відбутися в Києві.
Росію не запросили на засідання ПАЧЕС в Україні Фото: google.com

Про це заявив глава російської делегації, депутат Держдуми Михайло Ємельянов, повідомляє ТАСС.

Засідання Генасамблеї заплановано на кінець 2017 року і має відбутися в Києві, однак Україна не стала запрошувати на нього Росію, що бере участь у роботі організації з моменту її заснування.

"Стався абсолютно безпрецедентний випадок, коли українська сторона, країна-організатор, не запросила Росію, країну-учасницю, на засідання. Такого не було ніколи", – повідомив Ємельянов.

Депутат зазначив, що незважаючи на те, що в ПАЧЕС беруть участь країни, які мають серйозні двосторонні розбіжності, раніше це ніколи не ставало приводом відмовлятися надсилати запрошення. Як приклад він навів Вірменію і Туреччину.

"Завжди запрошення направляли. Складні відносини Албанії і Сербії... Але взаємні запрошення були... Вірменія і Туреччина... Такого ніколи не було, щоб країна-організатор не направляла запрошення", – підкреслив він.

На думку глави російської делегації, таким чином Київ "плює на будь-які норми міжнародного права – не тільки на норми, на будь-які правила парламентської пристойності".

Водночас Ємельянов розповів, що РФ звернулася до Сербії з проханням представляти російські інтереси на майбутньому засіданні.

Нагадаємо, у 2020 році в Україні вперше відбудеться Парламентська Асамблея Північноатлантичного Альянсу.

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