РосЗМІ поширили фейкову інформацію про "замороження" ради Росія-НАТО

Речниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску називає неправдивими дані, поширені у російських ЗМІ, про призупинення діяльності Ради Росія-НАТО.

"У НАТО взагалі немає планів заморожувати роботу Ради Росія-НАТО", - заявила Лунгеску у коментарі "Європейській правді".

Речниця Альянсу наголосила, що це підтверджується також публічними заявами генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Насправді, як заявляв генеральний секретар НАТО у нещодавніх інтерв’ю, ми зараз шукаємо можливість проведення іншої зустрічі Ради Росія-НАТО. Ми вивчаємо можливі дати (такого засідання) з нашими російськими колегами", - пояснила вона.

Оана Лунгеску також нагадала, що від весни 2016 року відбулося п’ять зустрічей Ради Росія-НАТО, під час яких обговорювалися питання України, Афганістану та прозорості військових дії і зниження ризиків.

"Союзники (члени Альянсу) лишаються відкриті для періодичного, сфокусованого та змістовного діалогу з Росією в рамках Ради Росія-НАТО", - додала вона.

Як відомо, після початку російської агресії проти України засідання Ради тривалий час не відбувалися, але у 2016 році Альянс запропонував продовжити діалог з РФ в рамках Ради Росія-НАТО. Всі зустрічі відбувалися на рівні, не вищому за посольський, на жодній із них не було досягнуто двосторонніх домовленостей.

В четвер російська газета "Известия" написала з посиланням на дипломатів РФ про те, що в Брюсселі вирішили заморозити роботу Ради Росія-НАТО у зв'язку з навчаннями "Запад-2017".

Нагадаємо, Північноатлантичний альянс підтримує український варіант розміщення миротворців ООН на Донбасі.