Розслідування "Схем": Зеленський має кінобізнес в Росії попри заяви про його закриття
Журналісти знайшли три російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" і "Грин Филмс". Кіпрська компанія Green Family LTD є засновником їх усіх. Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".
Крім того, Green Family LTD – співзасновниця ТОВ "Квартал 95" в Україні. Кінцевими бенефіціарами кіпрської компанії вказані Володимир Зеленський, його бізнес-партнери Андрій Яковлєв, Борис і Сергій Шефіри і соратник Ігоря Коломойського Тімур Міндіч.
Журналісти проаналізували фінансову звітність цих російських компаній і виявили, що всі вони продовжують працювати. Найуспішніша серед них - "Грін Філмс".
"За даними Федеральної служби державної статистики, у 2014 році розмір грошових надходжень на рахунки "Грин Филмс" склав більше 340 мільйонів рублів. У 2015-му – близько 208 мільйонів, у 2016-му – трохи більше ніж 123 мільйони рублів", - йдеться у розслідуванні.
У 2017 році надходження "Грин Филмс" зросли до майже 180 мільйонів, зокрема, від оренди, роялті, ліцензійних платежів – близько 143 мільйонів рублів.
Всього з 2014 по 2017 роки надходження на рахунки цієї кінокомпанії Зеленського та партнерів у РФ склали близько 13 мільйонів доларів або більше ніж 350 мільйонів гривень за нинішнім курсом.
"За даними реєстру прокатних посвідчень кінострічок у Російській Федерації, "Грин Филмс" продовжила продюсувати кінострічки у Росії після початку воєнної агресії у 2014 році. Йдеться про фільми "8 нових побачень" (2014 рік), "Між нами дівчатами" (2015 рік), "Петля Нестерова" (2015 рік), "8 найкращих побачень" (2016 рік)", - виявили журналісти.
Крім того, "Схеми" виявили, що фірма "Грин Филмс", якою Зеленський володіє через кіпрську компанію, перемогла у конкурсі на отримання часткового фінансування виробництва кінострічки з російського бюджету.
Однак у грудні 2018 року Зеленський в інтерв'ю Дмитру Гордону заявив, що останній фільм "95 квартал" зробив із російськими колегами у 2012 році.
"Останній фільм, який ми робили з російськими колегами, значить, у 2012 році, а в ефір він виходив у 2014-му", – заявив Зеленський і додав, що "припинилося все за взаємною "симпатією".
"У нас був офіс у Москві. Це все було до 14-го року. Ми закрили бізнес, який приносив дуже багато", – розповів він.
Журналісти "Схем" запитали у Зеленського про діяльність його кінобізнесу в Росії. На що він відповів: "Ну і працюйте з ними. Я з ними не працюю. Успіхів вам".
Пізніше його прес-служба у письмовому коментарі заявила, що "... протягом багатьох років Володимир Зеленський будував міжнародний бізнес у галузі виробництва аудiовiзуального контенту, тому є і компанії, є і нерухомість, і інші активи, і не тільки в зазначених вами юрисдикціях; є і в Італії, і в Великій Британії тощо. (...) Студія "Квартал 95", усвідомлюючи ситуацію, сьогодні ніяких продуктів на території Російської Федерації не виробляє".
Нагадаємо, що Володимир Зеленський 31 грудня в новорічну ніч оголосив, що буде брати участь у майбутніх виборах президента України.
Згодом, він запропонував виборцям самим скласти його передвиборчу програму. Зеленський запропонував людям написати йому 5 головних проблем України, які їх турбують.
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