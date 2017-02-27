Рубан стверджує, що через рішення СБУ зірвався обмін полоненими

Водночас, він не відповів на запитання про наступну можливу дату обміну

Керівник Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимир Рубан стверджує, що через непропуск його в КПВВ "Мар'їнка" в понеділок зірвався обмін полоненими, не передбачений Мінськими угодами.

"Сьогоднішній обмін, який повинен був відбутися поза Мінськими угодами, зірваний, тому що я не потрапив на ту територію (тимчасово непідконтрольну українській владі). Він відбудеться, незалежно від того, хто його буде підштовхувати..., обмін буде", - заявив Рубан в коментарі "Громадському".

Він не відповів на запитання про наступну можливу дату обміну.

Керівник Центру звільнення полонених також повідомив, що народний депутат України Надія Савченко 24 лютого не перетинала КПВВ "Мар'їнка" разом з ним, вони зустрілися вже в Донецьку.

За його словами, мета поїздки 24 лютого - передати в Макіївську колонію полоненим речі і медикаменти, які зібрали їхні родичі.

Нагадаємо, Служба безпеки України скасувала Рубану дозвіл на перетин лінії розмежування в зоні АТО.

Раніше сьогодні співробітники Служби безпеки затримали Володимира Рубана на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" в Донецькій області.