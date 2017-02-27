Рубан стверджує, що через рішення СБУ зірвався обмін полоненими
"Сьогоднішній обмін, який повинен був відбутися поза Мінськими угодами, зірваний, тому що я не потрапив на ту територію (тимчасово непідконтрольну українській владі). Він відбудеться, незалежно від того, хто його буде підштовхувати..., обмін буде", - заявив Рубан в коментарі "Громадському".
Він не відповів на запитання про наступну можливу дату обміну.
Керівник Центру звільнення полонених також повідомив, що народний депутат України Надія Савченко 24 лютого не перетинала КПВВ "Мар'їнка" разом з ним, вони зустрілися вже в Донецьку.
За його словами, мета поїздки 24 лютого - передати в Макіївську колонію полоненим речі і медикаменти, які зібрали їхні родичі.
Нагадаємо, Служба безпеки України скасувала Рубану дозвіл на перетин лінії розмежування в зоні АТО.
Раніше сьогодні співробітники Служби безпеки затримали Володимира Рубана на контрольно-пропускному пункті "Мар'їнка" в Донецькій області.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків