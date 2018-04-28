Ритуальні жертви: Археологи натрапили на масове поховання дітей у Перу
На думку експертів, місце поховання було побудовано стародавньою імперією Чиму, а дітей принесли в жертву через повені, які зруйнували перуанську берегову лінію, повідомляє AP, посилаючись на археологів, що проводили розкопки.
"Вони, можливо, пропонували богам найголовніше, що у них було, а головне - це діти, тому що вони представляють майбутнє", - сказав професор археології Перуанського національного університету Габріель Прієто, який очолював розкопки.
Також відомо, що в місці, розташованому недалеко від сучасного міста Трухільйо, знайдено рештки 200 молодих лам, які, мабуть, були принесені в жертву того ж дня.
За словами одного з археологів, які брали участь у розкопках, дитячі скелети містять ушкодження грудних кісток, які, ймовірно, були зроблені церемоніальним ножем.
Раніше, шведські вчені знайшли стародавнє поховання людей, які стали жертвами масового вбивства понад півтори тисячі років тому.
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