Десять міст Польщі готові приймати львівське сміття, - Садовий

"Останнім часом вантажівки з львівським сміттям в інших областях зупиняє поліція та супроводжує їх назад до Львова, щоб вони не могли вивантажити відходи на полігонах", - зазначив мер

У разі, якщо полігони на території України не будуть приймати львівський сміття, його вивозитимуть за кордон, зокрема в Польщу.

"Останнім часом вантажівки з львівським сміттям в інших областях зупиняє поліція і супроводжує їх назад до Львова, щоб вони не могли вивантажити відходи на полігонах", - заявив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє Укрінформ.

За його словами, якщо така ситуація збережеться, спресований у брикети і загорнутий в целофан сміття львів'яни будуть вивозити за кордон.

"Я вчора говорив з нашими містами-партнерами і чекаю від них інформацію. Зокрема, у нас в Польщі є десять міст-партнерів, і всі вони не проти приймати львівський сміття для подальшої переробки", - сказав Садовий.

Як повідомляв iPress.ua, львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.