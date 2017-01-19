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Десять міст Польщі готові приймати львівське сміття, - Садовий

"Останнім часом вантажівки з львівським сміттям в інших областях зупиняє поліція та супроводжує їх назад до Львова, щоб вони не могли вивантажити відходи на полігонах", - зазначив мер
У разі, якщо полігони на території України не будуть приймати львівський сміття, його вивозитимуть за кордон, зокрема в Польщу.
Десять міст Польщі готові приймати львівське сміття, - Садовий Фото:112.ua

"Останнім часом вантажівки з львівським сміттям в інших областях зупиняє поліція і супроводжує їх назад до Львова, щоб вони не могли вивантажити відходи на полігонах", - заявив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє Укрінформ.

За його словами, якщо така ситуація збережеться, спресований у брикети і загорнутий в целофан сміття львів'яни будуть вивозити за кордон.

"Я вчора говорив з нашими містами-партнерами і чекаю від них інформацію. Зокрема, у нас в Польщі є десять міст-партнерів, і всі вони не проти приймати львівський сміття для подальшої переробки", - сказав Садовий.

Як повідомляв iPress.ua, львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.

Нагадаємо, що мер Львова повідомив, що у місті склалися передумови для виникнення надзвичайної екологічної ситуації.

Відзначимо, що проблеми з вивезенням сміття у Львова тривають вже декілька місяців. 29 травня 2016 року в селі Великі Грибовичі, де розташоване львівське звалище, почалася пожежа. Вогонь незабаром загасили, але наступного дня стався зсув, і під завалами опинилися чотири людини - троє рятувальників і працівник комунального підприємства. Тіла трьох осіб знайшли, четвертого досі не знайшли.

Раніше, Кабінет міністрів України дав згоду львівській владі щодо залучення коштів Європейського інвестиційного банку сумою у 75 млн євро для рекультивації полігону.

 

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19 01 2017 15:17
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