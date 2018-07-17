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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погрому в будівлі НАБУ

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 4 років, наразі триває досудове розслідування
Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій групи осіб у будівлі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом погрому в будівлі НАБУ Фото: nabu.gov.ua

"До чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення, що біля приміщення НАБУ невстановлені особи вчиняють протиправні дії. На місце поді виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції та екіпажі патрульних", - повідомляє прес-служба поліції Києва.

По прибутті поліцейських на місці перебувала група осіб (близько 30 осіб). Частина з них увійшла до приймальні громадян НАБУ, пошкодивши двері. Також було попсовано фарбою зовнішні ролети будівлі та камери відеоспостереження.

"Наразі слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 4 років. Досудове розслідування у справі триває", - додали в поліції. 

Нагадаємо, у вівторок, 17 липня, група невідомих увірвалася до холу будівлі НАБУ. Всередині вони поламали меблі, накидали сміття, покидали торти Roshen. За словами керівника управління зовнішніх комунікацій НАБУ Дар'ї Манжури, "усе це відбувалося з мовчазної згоди поліції, яка була присутня, але не заважала їм цього робити".

А перед цим під будівлею Спеціалізованої антикорупційної прокуратури протестували представники Соцпартії та "Центру протидії корупції". Під час акції лідерів протесту, Іллю Киву і Віталія Шабуніна, облили зеленкою. Як стверджують у ЦПК, прихильники Киви облили зеленкою їхнього керівника. При цьому зеленка була на обличчях обох.

Нагадаємо, у Києві під будівлею Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на мітинг вийшли близько 200 людей. Частина з них протестує проти діяльності керівника відомства Назара Холодницького, близько сотні людей - висловлюються проти керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

У голови Центру протидії корупції Віталія Шабуніна діагностували хімічний опік очей після того, як його облили зеленкою на мітингу під будівлею Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згодом, у будівлю Національного антикорупційного бюро увірвалися невідомі та влаштували безлади.
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17 07 2018 22:05
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