САП просить суд арештувати майно Охендовського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить суд заарештувати все майно голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського.

"Вже подане клопотання про арешт майна. Просимо арештувати все майно, яке знайшли в реєстрах", - повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерела в САП.

За його словами, стаття, яку інкримінують Охендовському, передбачає конфіскацію, а значить, у прокуратури є право ініціювати арешт майна підозрюваного.

Джерело зазначило, що суд ще не ухвалив рішення щодо зазначених клопотань САП.

Зі свого боку адвокат глави ЦВК Андрій Смирнов повідомив, що клопотання про арешт майна було подане прокуратурою до суду місяцем раніше.

Захист підозрюваного відразу заявив відвід судді, і у зв'язку з цим клопотання досі не розглянуте.

Зазначимо, що голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський відмовився давати свідчення під час допиту у Національному антикорупційному бюро 16 січня.