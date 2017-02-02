САП просить суд арештувати майно Охендовського
"Вже подане клопотання про арешт майна. Просимо арештувати все майно, яке знайшли в реєстрах", - повідомляють "Українські Новини" з посиланням на джерела в САП.
За його словами, стаття, яку інкримінують Охендовському, передбачає конфіскацію, а значить, у прокуратури є право ініціювати арешт майна підозрюваного.
Джерело зазначило, що суд ще не ухвалив рішення щодо зазначених клопотань САП.
Зі свого боку адвокат глави ЦВК Андрій Смирнов повідомив, що клопотання про арешт майна було подане прокуратурою до суду місяцем раніше.
Захист підозрюваного відразу заявив відвід судді, і у зв'язку з цим клопотання досі не розглянуте.
Зазначимо, що голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський відмовився давати свідчення під час допиту у Національному антикорупційному бюро 16 січня.
Нагадаємо, НАБУ висунуло підозру голові Центральної виборчої комісії Михайлу Охендовському. Йому інкримінують хабарництво на суму в понад 160 тисяч доларів.
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