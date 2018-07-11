Савченко має намір йти у президенти України

Народний депутат Надія Савченко має намір балотуватися на пост президента України.

Про це заявила сестра народного депутата Віра Савченко, повідомляє "Главком".

"Для неї це вже справа принципу. Адже якщо Надія зареєструє свою кандидатуру на посаду президента, то після цього вона навіть якийсь імунітет отримує", – зазначила Віра.

Сестра розповіла виданню: вірить, що кошти можна зібрати за рахунок "Громадсько-політичної платформи Надії Савченко". Наразі потрібно відкрити рахунок партії і перереєструвати головою сестру замість Надії – з "технічних" міркувань, щоб вона могла ставити підпис.

"Я дуже розраховую на українських інвесторів, які постраждали від корупції", – цитує видання Віру Савченко.

За словами сестри народного депутата, наразі мало хто поспішає допомагати.

"Я бачу, що у представників усіх парламентських політичних сил усе злагоджено: вони роками одне одного знають, хрестили дітей, одружувались-розлучались. У політичній сім'ї усе гаразд, то хіба ж такій родині потрібна Надія, яка прийде і скаже: "Ви всі покидьки, забирайтеся звідси!", – додала Віра.

Нагадаємо, 22 березня 2018 року Верховна Рада дала дозвіл на затримання й арешт Савченко, генпрокурор Луценко оголосив підозру народній депутатці. 23 березня Надію Савченко взяли під варту без можливості застави. Її підозрюють у діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посяганні на життя державних і громадських діячів, підготовці до вчинення терористичного акту, створення терористичної групи чи терористичної організації, незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.